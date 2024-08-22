Лапочкин — о назначении Мешкова на «Зенит» — «Спартак»: «Виталик — отличный судья!»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в комментарии «СЭ» отреагировал на назначение Виталия Мешкова на матч 6-го тура «Зенит» — «Спартак».

«Виталик — отличный судья. 14 лет судит РПЛ. Если мы будем говорить про игры «Спартака», про игры «Зенита» или про игры «Динамо», у всех есть какие-то любимые, нелюбимые судьи, но арбитры точно не обращают внимания на команды, выходя судить. Бывает, ошибаются, это нормальная история. И опять-таки это было сколько лет назад? Я сам судил все игры «Краснодар» — «Спартак», два года подряд. Были скандалы какие-то, когда «Краснодар» был недоволен, при этом судейские решения были правильные. Так бывает. У нас всего 16 команд, а судей не так много. Поэтому регулярно все друг с другом пересекаются и периодически какая-то критическая масса нарастает. Но это жизнь», — сказал Лапочкин «СЭ».

«Зенит» дома примет «Спартак» в субботу, 24 августа. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Перед 6-м туром «Зенит» с 13 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, московский клуб находится на 4-м месте с 10 баллами.

Константин Передерий