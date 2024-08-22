Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 17:39

Лапочкин — о назначении Мешкова на «Зенит» — «Спартак»: «Виталик — отличный судья!»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в комментарии «СЭ» отреагировал на назначение Виталия Мешкова на матч 6-го тура «Зенит» — «Спартак».

«Виталик — отличный судья. 14 лет судит РПЛ. Если мы будем говорить про игры «Спартака», про игры «Зенита» или про игры «Динамо», у всех есть какие-то любимые, нелюбимые судьи, но арбитры точно не обращают внимания на команды, выходя судить. Бывает, ошибаются, это нормальная история. И опять-таки это было сколько лет назад? Я сам судил все игры «Краснодар» — «Спартак», два года подряд. Были скандалы какие-то, когда «Краснодар» был недоволен, при этом судейские решения были правильные. Так бывает. У нас всего 16 команд, а судей не так много. Поэтому регулярно все друг с другом пересекаются и периодически какая-то критическая масса нарастает. Но это жизнь», — сказал Лапочкин «СЭ».

«Зенит» дома примет «Спартак» в субботу, 24 августа. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Перед 6-м туром «Зенит» с 13 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, московский клуб находится на 4-м месте с 10 баллами.

Константин Передерий

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Виталий Мешков
Сергей Лапочкин (судья)
5
2
Читайте также
Французская синхронистка призналась, что отсутствие россиян на Олимпиаде выглядело странно
Китайский пловец Сунь Янь возобновляет карьеру после допинг-скандала
Движение по Крымскому мосту временно перекрывали
Обладатель Кубка Стэнли хочет в «Ак Барс», «СЮ» отказался от казанского ветерана. Главные трансферные новости КХЛ на 21 августа
Карта спецоперации на Украине 22 августа
Пенсионерка в Москве лишилась более 30,4 млн рублей после звонка мошенников
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
Чанов: «Игра Кругового за ЦСКА оставляет приятное впечатление»
Сычев назвал «Спартак» Станковича яркой атакующей командой
Митрофанов заявил, что судейские скандалы испортили впечатление от старта РПЛ
Газизов: «Мы счастливы, что Джавад выбрал махачкалинское «Динамо» — нам удалось повторить условия больших клубов»
Ещенко — о шансах «Спартака» против «Зенита»: «Можно возить рылом и не выиграть»
Газизов заявил, что махачкалинское «Динамо» не планирует новых приобретений
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чернышов рассказал, что не получал предложений из России

Чанов: «Игра Кругового за ЦСКА оставляет приятное впечатление»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости