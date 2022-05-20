Все матчи последнего тура РПЛ покажут в прямом телеэфире, задействован даже канал «Боец»

Генеральный продюсер «Матча» Александр Тащин сообщил, что все матчи последнего тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) покажут в прямом телеэфире.

Все встречи состоятся завтра, 21 мая. Игры начнутся в 17.00 по московскому времени.

«Друзья, ситуация, которая возникла с показом последнего тура, конечно, не могла устроить как болельщиков всех команд, так и нас, — написал Тащин в своем Telegram-канале. — Мы вместе с коллегами из РПЛ в последние несколько дней искали выход из ситуации, и в итоге рады поделиться новостью. Все игры последнего тура будут показаны на каналах «Матч» в прямом эфире!»

Генеральный продюсер «Матча» поблагодарил руководство РПЛ за конструктивный и плодотворный диалог. Все игры также можно будет бесплатно посмотреть на сайте matchtv.ru, а в прямом эфире федерального канала пройдет перекличка.

Расписание трансляций матчей 30-го тура РПЛ:

Матч! Футбол 1: «Крылья Советов» — «Локомотив»

Матч! Футбол 2: «Химки» — «Спартак»

Матч! Футбол 3: ЦСКА — «Ростов»

Матч! Страна: «Нижний Новгород» — «Зенит»

Матч! Арена: «Рубин» — «Уфа»

Матч! Боец: «Краснодар» — «Ахмат»

Матч! Игра: «Арсенал» — «Урал»

Матч Премьер: «Динамо» — «Сочи»