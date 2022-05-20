Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:40

Все матчи последнего тура РПЛ покажут в прямом телеэфире, задействован даже канал «Боец»

Все матчи последнего тура РПЛ покажут в прямом телеэфире
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
РПЛ на ТВ.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Генеральный продюсер «Матча» Александр Тащин сообщил, что все матчи последнего тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) покажут в прямом телеэфире.

Все встречи состоятся завтра, 21 мая. Игры начнутся в 17.00 по московскому времени.

«Друзья, ситуация, которая возникла с показом последнего тура, конечно, не могла устроить как болельщиков всех команд, так и нас, — написал Тащин в своем Telegram-канале. —  Мы вместе с коллегами из РПЛ в последние несколько дней искали выход из ситуации, и в итоге рады поделиться новостью. Все игры последнего тура будут показаны на каналах «Матч» в прямом эфире!»

Генеральный продюсер «Матча» поблагодарил руководство РПЛ за конструктивный и плодотворный диалог. Все игры также можно будет бесплатно посмотреть на сайте matchtv.ru, а в прямом эфире федерального канала пройдет перекличка.

Расписание трансляций матчей 30-го тура РПЛ:

Матч! Футбол 1: «Крылья Советов» — «Локомотив»

Матч! Футбол 2: «Химки» — «Спартак»

Матч! Футбол 3: ЦСКА — «Ростов»

Матч! Страна: «Нижний Новгород» — «Зенит»

Матч! Арена: «Рубин» — «Уфа»

Матч! Боец: «Краснодар» — «Ахмат»

Матч! Игра: «Арсенал» — «Урал»

Матч Премьер: «Динамо» — «Сочи»

Источник: https://t.me/tashcin/574
Футбол
РПЛ
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать капусту
Закрытие сезона в КХЛ. От легкого стеба до сильных эмоций
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Нижний Новгород» — «Зенит», «Динамо» — «Сочи» и другие матчи
Комбаров — о продаже пива на стадионах: «У нас должна быть определенная культура, как на Западе»
Дмитрий Комбаров считает «Динамо» фаворитом в матче против «Сочи»
Дюпин обратился к болельщикам «Рубина» перед матчем с «Уфой»
Аршавин: «Михайлов перестал попадать в заявку «Шальке» не по спортивному принципу»
Колыванов — о матче «Динамо» — «Сочи»: «Команды, которым достаточно ничьей, чаще проигрывают»
Умяров пропустит матч с «Химками», но может сыграть в финале БЕТСИТИ Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дмитрий Комбаров считает «Динамо» фаворитом в матче против «Сочи»

Маслов — о матче с «Динамо»: «Спартак» — на то и есть «Спартак», чтобы выигрывать"
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости