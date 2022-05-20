Защитник «Спартака» Павел Маслов, вернувшийся к тренировкам в общей группе, поделился ожиданиями от матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против Химок, а также финальной встречи БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо».

22-летний Маслов не появлялся на поле с 10 мая 2021 года. Тогда россиянин получил травму в игре 29-го тура чемпионата России против «Химок» (2:1).

«Что жду от игры с Химками и финала Кубка? Билетов в «Лужниках» уже нету. Какие могут быть ожидания? Надежда только на победу. Должна быть максимальная самоотдача. «Спартак» на то и есть «Спартак», чтобы выигрывать и завоевывать титулы», — приводит слова Маслова сайт «Спартака».

Матч «Химки» — «Спартак» пройдет 21 мая (начало — в 10.00 мск). Игра «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая, начало — в 17.00 по московскому времени.