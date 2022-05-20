Дмитрий Комбаров считает «Динамо» фаворитом в матче против «Сочи»

Бывший защитник «Динамо» и сборной России Дмитрий Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

«Будет интересная игра. Две команды борются за второе место, будет увлекательный футбол. Не знаю, кто в итоге возьмет серебряные медали. Но «Динамо» будет фаворитом, они играют дома», — сказал Комбаров «СЭ».

Матч «Динамо» — «Сочи» состоится в субботу, 21 мая. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.