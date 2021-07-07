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В ЦСКА отреагировали на информацию о выплате 200 миллионов рублей со стороны «Аэрофлота»

13:09
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Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что компания «Аэрофлот» выплатила клубу 200 миллионов рублей по спонсорскому контракту.

— Правда, что Аэрофлот выплатил ПФК ЦСКА 200 миллионов рублей по контракту?

— Это неправда. «Аэрофлот» является официальным перевозчиком ПФК ЦСКА, не более того. И речи о выплатах с их стороны вообще быть не может.

В данный момент армейцы готовятся к новому сезону Тинькофф РПЛ в Австрии, сбор продлится до 14 июля. В первом туре ЦСКА на своем поле примет «Уфу», матч состоится 25 июля.

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Сергей Федоров все материалы автора

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