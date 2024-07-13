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РИА Новости: Илич на следующей неделе подпишет контракт с «Зенитом»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Торино» Иван Илич на следующей неделе подпишет контракт с «Зенитом».

12 июня «СЭ» сообщал, что хавбек в ближайшие несколько дней должен прилететь в Россию для завершения перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

«Полузащитник «Торино» и сборной Сербии Иван Илич на следующей неделе прилетит в Петербург и подпишет контракт с «Зенитом». Клубы и футболист уже договорились об условиях», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

6 июля издание Tuttosport сообщало, что «Зенит» будет платить Иличу 3,5 миллиона евро в год плюс около 2 миллионов бонусами, а контракт игрока с сине-бело-голубыми будет рассчитан до лета 2029 года.

В сезоне-2023/24 сербский футболист забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи в 36 матчах за «Торино». На Евро-2024 Илич провел 3 встречи и отметился голевым пасом.

23-летний хавбек выступает за «Торино» с января 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Источник: РИА
Иван Илич
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Торино
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