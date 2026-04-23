Адамов объяснил, почему фанаты скандируют: «Зенит» — позор российского футбола»

Голкипер «Зенита» Денис Адамов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о болельщиках.

— До сих пор фанаты кричат, что «Зенит» — позор российского футбола». На всех стадионах.

— Стараюсь не обращать внимания.

— Почему, думаешь, кричат?

— Я не знаю.

— Не интересовался?

— Думаю, «Зенит» — такой раздражитель. Долгое время выигрывал. Думаю, каждая команда хочет себя показать и столько же титулов выиграть для своих болельщиков, — отметил Адамов.

«Зенит» с 56 очками занимает первое место в таблице РПЛ.

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