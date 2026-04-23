«Ахмат» — «Балтика»: прямая трансляция матча РПЛ

«Ахмат» и «Балтика» сыграют в чемпионате России 23 апреля

«Ахмат» и «Балтика» сыграют в 26-м туре РПЛ в четверг, 23 апреля. Матч в Грозном на «Ахмат Арене» начнется в 19.45 по московскому времени.

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Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

23 апреля, 19:45. Ахмат Арена (Грозный)

Игру «Ахмат» — «Балтика» в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 19.40 мск, за 5 минут до игры.

В 25 турах чемпионата России «Ахмат» набрал 31 очко и занимал девятое место, у «Балтики» — 45 очков и четвертая строчка в таблице.

Предыдущим соперником грозненцев был «Спартак» (1:3), а калининградцы сыграли вничью с «Краснодаром» (2:2).

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