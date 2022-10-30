Вратарь «Торпедо» Довбня верит, что его команда не вылетит из РПЛ

Вратарь «Торпедо» Александр Довбня верит в то, что его команда не вылетит из РПЛ по итогам сезона.

В воскресенье, 30 октября автозаводцы проиграли «Спартаку» (0:1) в матче 15-го тура чемпионата России.

— Есть вера, что «Торпедо» останется в РПЛ, — сказал Довбня. — Если бы не было веры, мы бы не играли. Каждый день трудимся, работаем. Будем делать все возможное, чтобы остаться в премьер-лиге.

— Первый круг завершен, «Торпедо» на последнем месте. У вас растут опасения, что вам не удастся выбраться?

— Нет, мы верим, что мы можем остаться, и мы останемся. Будем прилагать все силы к этому. Есть еще много игр. Мы каждый день трудимся, никто вчистую нас в последних матчах не побеждал. Мне кажется, что тот же «Ахмат» мы должны были обыгрывать. Да и сегодня, если бы не этот нелепый гол, могли бы взять очки.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 6 очками в 15 матчах.