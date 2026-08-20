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Судейство

«Динамо» обратилось в ЭСК по двум эпизодам матча с «Краснодаром»

Микеле Антонов
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча 2-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (0:1), подтвердили «СЭ» в пресс-службе бело-голубых.

Москвичи попросили оценить эпизод с попаданием мяча в руку полузащитнику «Краснодара» Магомеду Оздоеву на пятой минуте встречи, а также момент с голом нападающего «быков» Казбека Мукаилова на 44-й минуте матча. Главным арбитром встречи работал Никита Новиков.

«Краснодар» набрал 5 очков и возглавляет турнирную таблицу группы В. «Динамо» (3 очка) опустилось на третью позицию. Команды играют в одном квартете с «Ахматом», у которого 4 очка и вторая строчка, и с «Факелом» — воронежцы проиграли оба матча и располагаются на последнем месте в группе.

1 сентября «быки» на выезде сыграют с «Факелом», а бело-голубые 3 сентября примут «Ахмат».

Ранее председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев в комментарии для «СЭ» выразил надежду, что РФС «должным образом отреагирует на судейство» в матче «Динамо» против «Зенита» (0:3) в 4-м туре РПЛ.

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