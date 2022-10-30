«Спартак» — «Торпедо»: видеообзор матча 15-го тура РПЛ

«Спартак» обыграл «Торпедо» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник красно-белых Квинси Промес.

«Спартак» продлил серию без поражений во всех турнирах до девяти матчей (три победы в Кубке России, пять побед и одна ничья в чемпионате). «Красно-белые» набрали 32 очка и вернулись на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» (6 очков) идет на последнем, 16-м месте.