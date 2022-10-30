Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:30

Соболев о тим-билдинге в «Спартаке»: «Караоке — Чернов разошелся на второй песне, Зиньковский стеснялся»

Соболев рассказал о тим-билдинге в «Спартаке»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвел итоги матча против «Торпедо» (1:0) в 15-м туре РПЛ.

Помимо этого, форвард рассказал о методах, которые сплачивают команду.

— Сейчас в «Спартаке» мало иностранцев. Если не ошибаемся, в конце матча с «Торпедо» у красно-белых из легионеров на поле остался только Промес. Что это меняет в микроклимате команды?

— Да ничего. Мы не смотрим на то, русский футболист или нет, мы — одна команда. У нас все иностранцы классные. Атмосфера в команде великолепная, опять же, это благодаря тренеру. Не знаю, как, но он всех сплотил. Может, на сборах с помощью тим-билдингов, но сейчас у нас в коллективе все супер.

— Можешь рассказать, что такое тим-билдинг на сборах?

— Мини-игры, караоке. Это сплачивает команду. Что пели? Я не пел, пели новички. Чернов же, кажется, рассказывал в интервью, что чуть потолок не пробил головой. Это как раз и раскрепощает. Лучший певец? В тот вечер был Чернов. Что он исполнил? Не помню, там было две песни. На второй песне он разошелся и чуть головой потолок не пробил, на стол залез. Кому есть, в чем прибавлять в пении? Не помню, но кто-то стеснялся. Зиньковский вроде стеснялся, он только пришел, мы пытались его раскрепостить, но не получилось.

В этом сезоне «Спартак» с 32 очками занимает второе место в РПЛ.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Зенит 0
2-й тайм

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Александр Соболев
Антон Зиньковский
Никита Чернов
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Появилось фото поцелуя Трусовой и Кондратюка
Игровая ночь в НХЛ: Кучеров разошелся и принес победу своей команде, а Капризов отметил юбилей
В НАТО призвали Россию вернуться к зерновой сделке
ВСУ готовятся к боям в Запорожье и превращают город в укрепрайон
Обломки морских беспилотников в Севастополе подняты на поверхность
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
«Мы круто играем». Джикия и Соболев после победы над «Торпедо»
Осинькин: «Даже в ФНЛ несколько раз выиграли, когда уступали по ходу встречи 0:1. Разве что первые голы забивали пораньше»
Тарпищев: «Спартак» давно не играл так интересно»
Бояринцев: «Спартаку» важно не терять очки, чтобы навязывать конкуренцию «Зениту»
Кечинов: «Абаскаль проделал хорошую работу — «Спартак» прогрессирует»
Пресняков-старший считает, что «Спартаку» бесполезно бороться за первое место в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Чистякова объяснил, почему защитник остался в запасе на матч «Зенита» с «Краснодаром»

Вратарь «Торпедо» Довбня верит, что его команда не вылетит из РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 2 : 1
30.10 14:00
Сочи – Урал
 2 : 2
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 1 : 0
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости