Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвел итоги матча против «Торпедо» (1:0) в 15-м туре РПЛ.

Помимо этого, форвард рассказал о методах, которые сплачивают команду.

— Сейчас в «Спартаке» мало иностранцев. Если не ошибаемся, в конце матча с «Торпедо» у красно-белых из легионеров на поле остался только Промес. Что это меняет в микроклимате команды?

— Да ничего. Мы не смотрим на то, русский футболист или нет, мы — одна команда. У нас все иностранцы классные. Атмосфера в команде великолепная, опять же, это благодаря тренеру. Не знаю, как, но он всех сплотил. Может, на сборах с помощью тим-билдингов, но сейчас у нас в коллективе все супер.

— Можешь рассказать, что такое тим-билдинг на сборах?

— Мини-игры, караоке. Это сплачивает команду. Что пели? Я не пел, пели новички. Чернов же, кажется, рассказывал в интервью, что чуть потолок не пробил головой. Это как раз и раскрепощает. Лучший певец? В тот вечер был Чернов. Что он исполнил? Не помню, там было две песни. На второй песне он разошелся и чуть головой потолок не пробил, на стол залез. Кому есть, в чем прибавлять в пении? Не помню, но кто-то стеснялся. Зиньковский вроде стеснялся, он только пришел, мы пытались его раскрепостить, но не получилось.

В этом сезоне «Спартак» с 32 очками занимает второе место в РПЛ.