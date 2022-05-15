Дюпин вышел на третье место в истории по пропущенным за один чемпионат голам

«Рубин» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ уступил на выезде «Уралу» (0:3).

Бессменный вратарь казанцев Юрий Дюпин за тур до финиша вышел на третье место в истории по пропущенным за один чемпионат голам. 34-летний голкипер позволил соперникам отличиться 54 раза.

Столько же пропускали Андрея Викторович из «Луча» и Андрей Чичкин из «Ротора», больше — только Платон Захарчук из «КАМАЗА» и, наверное, вечный антирекордсмен Евгений Крюков из «Жемчужины».

Вратари, которые пропускали по 50 голов за сезон в чемпионате России