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Сегодня, 16:57

Дюпин вышел на третье место в истории по пропущенным за один чемпионат голам

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Рубин» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ уступил на выезде «Уралу» (0:3).

Бессменный вратарь казанцев Юрий Дюпин за тур до финиша вышел на третье место в истории по пропущенным за один чемпионат голам. 34-летний голкипер позволил соперникам отличиться 54 раза.

Столько же пропускали Андрея Викторович из «Луча» и Андрей Чичкин из «Ротора», больше — только Платон Захарчук из «КАМАЗА» и, наверное, вечный антирекордсмен Евгений Крюков из «Жемчужины».

Вратари, которые пропускали по 50 голов за сезон в чемпионате России

Сезон

Вратарь

Команда

Матчи

Пропущенные года

1995

Евгений Крюков

Жемчужина

30

69

1996

Платон Захарчук

КАМАЗ

34

57

2021/22

Юрий Дюпин

Рубин

29

54

2000

Андрей Чичкин

Ротор

30

54

1993

Андрей Викторович

Луч

33

54

2017/18

Давид Юрченко

Тосно

28

53

1995

Александр Мартешкин

Крылья Советов

24

52

1993

Евгений Крюков

Ростсельмаш

34

52

2014/15

Стипе Плетикоса

Ростов

30

51

2012/13

Сергей Веремко

Крылья Советов

29

50

2018/19

Юрий Дюпин

Анжи

30

50

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Зенит 0
Перерыв

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
Юрий Дюпин
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 2 : 1
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 3 : 3
14.05 16:30
Ростов – Химки
 2 : 1
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 0
15.05 14:00
Урал – Рубин
 3 : 0
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Динамо

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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Краснодар

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