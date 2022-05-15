Сезон-2021/22 стал худшим в истории «Рубина»

«Рубин» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ проиграл на выезде «Уралу» (0:3), потерпев 16-е поражение в нынешнем чемпионате.

Сезон-2021/22 точно окажется худшим для казанцев за все время выступления в премьер-лиге. Даже если команда Леонида Слуцкого одолеет в последнем туре «Уфу, то на ее счету окажется 32 очка — на одно меньше, чем в сезонах-2004 и -2015/16.

Не опуститься ниже 11-го места казанцы все еще могут, но для этого в последнем туре должно сойтись сразу несколько исходов.

Худшие сезоны «Рубина» в чемпионате России

Сезон Тренеры И В Н П М О Место 2021/22 Леонид Слуцкий 29 8 5 16 33-54 29 14-е* 2015/16 Ринат Билялетдинов, Валерий Чалый 30 9 6 15 33-39 33 10-е 2004 Курбан Бердыев 30 7 12 11 32-31 33 10-е 2019/20 Роман Шаронов, Леонид Слуцкий 30 8 11 11 18-28 35 10-е 2007 Курбан Бердыев 30 10 5 15 31-39 35 10-е 2018/19 Курбан Бердыев 30 7 15 8 24-30 36 11-е 2016/17 Хави Грасия 30 10 8 12 30-34 38 10-е 2013/14 Курбан Бердыев, Ринат Билялетдинов 30 9 11 10 36-30 38 9-е 2017/18 Курбан Бердыев 30 9 11 10 32-25 38 10-е

* Сезон продолжается.