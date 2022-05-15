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Сегодня, 16:54

Сезон-2021/22 стал худшим в истории «Рубина»

«Рубин» проводит худший сезон в истории клуба
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Рубин» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ проиграл на выезде «Уралу» (0:3), потерпев 16-е поражение в нынешнем чемпионате.

Сезон-2021/22 точно окажется худшим для казанцев за все время выступления в премьер-лиге. Даже если команда Леонида Слуцкого одолеет в последнем туре «Уфу, то на ее счету окажется 32 очка — на одно меньше, чем в сезонах-2004 и -2015/16.

Не опуститься ниже 11-го места казанцы все еще могут, но для этого в последнем туре должно сойтись сразу несколько исходов.

Худшие сезоны «Рубина» в чемпионате России

Сезон

Тренеры

И

В

Н

П

М

О

Место

2021/22

Леонид Слуцкий

29

8

5

16

33-54

29

14-е*

2015/16

Ринат Билялетдинов, Валерий Чалый

30

9

6

15

33-39

33

10-е

2004

Курбан Бердыев

30

7

12

11

32-31

33

10-е

2019/20

Роман Шаронов, Леонид Слуцкий

30

8

11

11

18-28

35

10-е

2007

Курбан Бердыев

30

10

5

15

31-39

35

10-е

2018/19

Курбан Бердыев

30

7

15

8

24-30

36

11-е

2016/17

Хави Грасия

30

10

8

12

30-34

38

10-е

2013/14

Курбан Бердыев, Ринат Билялетдинов

30

9

11

10

36-30

38

9-е

2017/18

Курбан Бердыев

30

9

11

10

32-25

38

10-е

* Сезон продолжается.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Букмекеры.рф
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  • bk news
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Зенит 0
Перерыв

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 2 : 1
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 3 : 3
14.05 16:30
Ростов – Химки
 2 : 1
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 0
15.05 14:00
Урал – Рубин
 3 : 0
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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