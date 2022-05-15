Бикфалви повторил личный рекорд по голам в РПЛ

«Урал» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ дома разгромил «Рубин» (3:0).

Два раза огорчивший Юрия Дюпина Эрик Бикфалви довел свой лицевой счет в чемпионате-2021/22 до десяти голов и повторил личный рекорд за время выступления в премьер-лиге.

Кроме того, румын, забивший за пять с половиной лет 41 мяч, вплотную подобрался к клубному рекорду, который принадлежит звезде начала 1990-х Юрию Матвееву.

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