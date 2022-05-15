Бикфалви повторил личный рекорд по голам в РПЛ
«Урал» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ дома разгромил «Рубин» (3:0).
Два раза огорчивший Юрия Дюпина Эрик Бикфалви довел свой лицевой счет в чемпионате-2021/22 до десяти голов и повторил личный рекорд за время выступления в премьер-лиге.
Кроме того, румын, забивший за пять с половиной лет 41 мяч, вплотную подобрался к клубному рекорду, который принадлежит звезде начала 1990-х Юрию Матвееву.
Лучшие бомбардиры «Урала» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Юрий Матвеев
|
Россия
|
1992-1995
|
73
|
42
|
Эрик Бикфалви
|
Румыния
|
2017-н.в.
|
136
|
41
|
Игорь Ханкеев
|
Россия
|
1992-1996
|
137
|
32
|
Альберт Андреев
|
Россия
|
1992-1994
|
87
|
23
|
Спартак Гогниев
|
Россия
|
2013-2016
|
57
|
19
|
Сергей Передня
|
Россия
|
1993-1996
|
105
|
16
|
Херсон Асеведо
|
Чили
|
2013-2016
|
65
|
14
|
Олег Кокарев
|
Россия
|
1994-1996
|
85
|
14
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|3 : 3
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|2 : 1
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 0
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|3 : 0
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0