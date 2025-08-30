Вратарь «Пари НН» Медведев о поражении от «Зенита»: «Снова проиграли и не забили, очень недоволен»

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев прокомментировал «СЭ» поражение от «Зенита» (0:2) в матче 7-го тура РПЛ.

— Какие эмоции после поражения?

— После игры сразу не охота что-то на эмоциях говорить. Снова проиграли, снова не забили, я очень недоволен.

— Чем конкретно недовольны?

— Тем, что снова проиграли. Снова без забитых голов.

— Что касается пропущенных мячей — могли где-то выручить?

— Наверное, всегда можно выручить. Игру разберем, сейчас пока сложно говорить.

«Пари НН» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 3 очками. В следующем, 8-м туре чемпионата команда сыграет дома против «Оренбурга».