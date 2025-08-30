Соболев после победы над «Пари НН»: «В аэропорт тороплюсь, на рыбалку в Мурманск»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев заявил, что отправится на рыбалку после победы над «Пари НН» (2:0) в матче 7-го тура РПЛ.

В игре против нижегородцев форвард сделал результативную передачу.

«В аэропорт тороплюсь. Меня рыба ждет, на рыбалку. Куда? в Мурманск! Там ее много!» — сказал Соболев.

«Зенит» проведет следующий матч 14 сентября на выезде против «Балтики».

Сборная России 4 сентября сыграет с Иорданией, а 7 сентября встретится с Катаром, однако Соболев не попал в состав национальной команды на эти матчи.