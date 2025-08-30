«Спартак» — «Сочи»: арендованный у «Зенита» Васильев сравнял счет

«Сочи» сравнял счет в матче со «Спартаком» в 7-м туре РПЛ — 1:1.

На 42-й минуте гол забил хавбек Дмитрий Васильев, арендованный у «Зенита».