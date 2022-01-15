Шиманьски присоединился к «Динамо» на сборе в Катаре

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски присоединился к команде на сборе в Катаре, сообщает медиа-служба бело-голубых.

14 декабря 22-летний поляк перенес операцию в Германии, врачи обнаружили у футболиста двухстороннюю паховую грыжу.

В сезоне-2021/22 Шиманьски провел 17 матчей за «Динамо», на его счету 5 голов и 6 результативных передач.