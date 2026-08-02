Агкацев отразил восьмой пенальти в РПЛ

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отразил пенальти в матче с «Факелом» во 2-м туре РПЛ.

Всего в чемпионатах России в ворота голкипера было назначено 12 одиннадцатиметровых ударов, из которых восемь отразил Агкацев.

24-летний вратарь провел 71 матч в РПЛ, пропустил 63 гола и 32 игры завершил на ноль.