«Краснодар» — «Факел»: Сутормин забил второй гол в ворота «быков»

«Факел» забил второй гол в ворота «Краснодара» в матче 2-го тура чемпионата России — 2:3.

На 88-й минуте отличился Алексей Сутормин, который вышел на замену за две минуты до этого.