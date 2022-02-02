Акинфеев пожелал удачи российским спортсменам на Олимпиаде в Пекине

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев пожелал удачи российским спортсменам на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Хочу пожелать вам большой удачи. Ярких красивых побед, море позитива, хорошего настроения и самое главное — без травм. Мы за вас болеем и всегда будем болеть. Вы всегда для нас лучшие», — сказал Акинфеев в видео, опубликованном в Instagram.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.