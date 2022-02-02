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«Удачи, брат мой. Русский Иммобиле». Деспотович пожелал Игнатьеву удачи в «Крыльях Советов»

Деспотович пожелал Игнатьеву удачи в «Крыльях Советов», сравнив его с Иммобиле
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий Джордже Деспотович пожелал бывшему партнеру по «Рубину» Ивану Игнатьеву удачи в «Крыльях Советов».

«Удачи, брат мой, — написал Деспотович в сторис на своей странице в Instagram. — Русский Иммобиле».

Соглашение «Крыльях Советов» с казанским клубом об аренде нападающего рассчитано до конца сезона-2021/22.

В нынешнем сезоне 23-летний Игнатьев провел 10 матчей за «Рубин» и не отметился результативными действиями. 31-летний Иммобиле забил 21 мяч и отдал две результативные передачи в 26 встречах за «Лацио».

Источник: https://instagram.com/stories/ddespot92/2764661595370399350
Джордже Деспотович
Иван Игнатьев
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
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 - : -
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