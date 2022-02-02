«Удачи, брат мой. Русский Иммобиле». Деспотович пожелал Игнатьеву удачи в «Крыльях Советов»

Деспотович пожелал Игнатьеву удачи в «Крыльях Советов», сравнив его с Иммобиле

Нападающий Джордже Деспотович пожелал бывшему партнеру по «Рубину» Ивану Игнатьеву удачи в «Крыльях Советов».

«Удачи, брат мой, — написал Деспотович в сторис на своей странице в Instagram. — Русский Иммобиле».

Соглашение «Крыльях Советов» с казанским клубом об аренде нападающего рассчитано до конца сезона-2021/22.

В нынешнем сезоне 23-летний Игнатьев провел 10 матчей за «Рубин» и не отметился результативными действиями. 31-летний Иммобиле забил 21 мяч и отдал две результативные передачи в 26 встречах за «Лацио».