Вратарь «Химок» Лантаров и болбой сделали совместное фото после матча со «СКА-Хабаровском»

Вратарь «Химок» Илья Лантаров сделал совместную фотографию с болбоем, которого толкнул на 69-й минуте стыкового матча против «СКА-Хабаровска» (0:1).

После игры 25-летний вратарь подмосковного клуба извинился перед перед болбоем, а затем сделал с ним совместную фотографию и подарил свою футболку. Снимок появился в Telegram-канале ФНЛ.

«Мир, дружба, ФНЛ!» — написано в канале ФНЛ в описании под фото Лантратова и болбоя.

Ответная стыковая игра между «Химками» и «СКА-Хабаровск» пройдет на стадионе «Арена Химки» 28 мая.