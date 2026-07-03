Лещук: «Идеальная реалистичная карьера? Выиграть РПЛ и Кубок России»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в разговоре с «СЭ» помечтал об идеальной карьере.

— Как ты переживал моменты, когда не играл?

— Тяжело. Я все равно рад, что нахожусь в футболе, прошел весь этот путь и оказался, там, где я есть сейчас. Понятно, что моя карьера могла сложиться иначе. Еще придет время. Там до сорока играют люди! Мне пока только 30.

— Как бы могла сложиться твоя идеальная карьера?

— Мне бы хотелось стать основным вратарем и завоевать трофей.

— Какой?

— Давай идеальную реалистичную карьеру. В идеальной можно и Лигу чемпионов назвать. Тогда чемпионат России и Кубок России.

— Ты говорил, что просил «Динамо» отпустить в аренду для практики. Были какие-то конкретные варианты?

— Были из середины таблицы РПЛ.

30-летний Лещук является воспитанником «Динамо». В сезоне-2025/26 голкипер принял участие в 10 матчах из 41 возможного во всех турнирах