Лещук — о футболе Шварца: «Даже вратари понимают, что делать нападающим»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в разговоре с «СЭ» высказался о назначении Сандро Шварца главным тренером команды.

— Твоя первая мысль после назначения Шварца.

— Подумал, что у нас все будет хорошо (смеется).

— На основе чего?

— У него дисциплина на первом месте. Это необходимо нашей команде. Плюс понятные требования в плане футбола, которые прослеживаются на каждой тренировке. Ты их отрабатываешь, соответственно, должен показать это в игре. Они понятны всем. Даже вратари понимают, что делать нападающим.

22 мая «Динамо» объявило о возвращении Шварца на пост главного тренера команды. Клуб заключил контракт с 47-летним немцем до 2029 года.

Шварц уже возглавлял «Динамо» с октября 2020 по июнь 2022 года. Под его руководством бело-голубые стали бронзовыми призерами РПЛ и дошли до финала Кубка России в сезоне-2021/22.