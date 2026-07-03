Быстров о возможном трансфере Тюкавина: «Зенит» может выиграть чемпионат, а у «Динамо» с этим не складывается»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» поделился мнением об интересе петербуржцев к нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.

«Если «Зенит» готов платить 30 миллионов евро, значит, Костя столько стоит, и в нем видят усиление. Тюкавин по игре — это такой игровичок, для меня он интереснее, чем просто столб. Ехать лучше в Европу, однозначно. Но пока еврокубков нет, то какая разница: играешь ты в «Динамо» или в «Зените»? Только петербуржцы могут выиграть чемпионат, а у москвичей с этим не складывается», — сказал Быстров «СЭ».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2025/26 форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.