Тороп: «Буду счастлив быть в ЦСКА настолько долго, насколько возможно»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал продление контракта с клубом. Новое соглашение действует до лета 2030 года.

Предыдущий договор 21-летнего вратаря с клубом истекал летом 2026-го.

— Испытываю самые теплые эмоции, — цитирует Торопа пресс-служба клуба. — Хочется поблагодарить руководство ПФК ЦСКА, тренерский штаб и всех причастных, кто позволяет мне прогрессировать в футболе и оставаться в клубе как можно дольше.

— Для тебя это третий контракт с ПФК ЦСКА. У Игоря Акинфеева, по словам Романа Юрьевича Бабаева, их было 7-8. Планируешь обогнать капитана по этому показателю?

— Можно хоть каждый год подписывать! (смеется) На самом деле буду счастлив быть с ПФК ЦСКА настолько долго, насколько это возможно. Я здесь с восьми лет, мне очень импонирует философия клуба, наши болельщики, стадион и все связанное с ПФК ЦСКА. Поэтому я невероятно счастлив! Буду стремиться выкладываться и отдавать всего себя за наш клуб каждый день.

В сезоне-2024/25 Тороп провел за ЦСКА 13 матчей и в 9 из них сыграл на ноль. Всего за московский клуб вратарь провел 40 матчей.