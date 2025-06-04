Transfermarkt: Сперцян — самый подорожавший игрок РПЛ, Ливай Гарсия — самый подешевевший

Статистический портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов РПЛ.

Самым подорожавшим игроком лиги стал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Цена футболиста повысилась на 5 миллионов евро и теперь составляет 25 миллионов евро. Такая же стоимость у игрока «Зенита» Луиса Энрике.

Больше всех в стоимости потерял нападающий «Спартака» Ливай Гарсия. Цена футболиста красно-белых снизилась на 3 миллиона евро и теперь составляет 12 миллионов евро.

В сезоне РПЛ-2024/25 Сперцян сыграл за «Краснодар» 28 матчей, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России.

На счету Гарсии в прошедшем сезоне 11 матчей за «Спартак» в РПЛ и 1 гол.