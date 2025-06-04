«РБ Спорт»: «Севилья» проявляет интерес к Сперцяну

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в «Севилью», сообщает «РБ Спорт».

В трансфере заинтересован главный тренер испанского клуба Хоакин Капаррос, который работал с хавбеком в сборной Армении.

Контракт 24-летнего армянина с «Краснодаром» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Сперцян провел 35 матчей за «быков», забил 11 голов и сделал 7 результативных передач.