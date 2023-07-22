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Сегодня, 15:27

Тарханов считает, что тренер ЦСКА зря заменил Заболотного в матче с «Уралом»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер ЦСКА и «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о матче первого тура РПЛ между этими командами.

«Урал» сыграл очень грамотно. Они не дали никаких возможностей ЦСКА. У армейцев только пару опасных моментов в первом тайме были, и все. Все перекрывали, правильно перемешались. Только первые 20 минут ЦСКА был поактивнее. «Урал» и еще мог забивать, были моменты у команды, могли и увеличить результат. А ЦСКА в конце даже не обострял. Высокие защитники «Урала» форвардам соперников шансов не давали», — приводит «Спорт День за Днем» слова Тарханова.

Также он высказался о замене форварда армейцев Антона Заболотного на защитника Милана Гайича.

«Я думаю, что зря поменяли Заболотного. Он забил и мог в эйфории отличиться еще раз», — добавил специалист.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Урала». Во втором туре чемпионата России команда из Екатеринбурга сыграет с «Пари НН» (29 июля), а ЦСКА встретится с «Ахматом» (30 июля).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tarkhanov-trener-tsska-zrya-zamenil-zabolotnogo-v-matche-s-uralom
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
3
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
4
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
5
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
7
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
8
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
9
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
12
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
14
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
15
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
16
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
Результаты / календарь
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30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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ЖК
Г
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Жуан Батчи

Жуан Батчи

Краснодар

 1
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 1
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 1
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 1
Александр Юшин

Александр Юшин

Урал

 1
И К Ж
Адольфо Гайч

Адольфо Гайч

ЦСКА

 1 0 1
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 1 0 1
Денис Кулаков

Денис Кулаков

Урал

 1 0 1
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