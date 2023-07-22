Тарханов считает, что тренер ЦСКА зря заменил Заболотного в матче с «Уралом»
Бывший главный тренер ЦСКА и «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о матче первого тура РПЛ между этими командами.
«Урал» сыграл очень грамотно. Они не дали никаких возможностей ЦСКА. У армейцев только пару опасных моментов в первом тайме были, и все. Все перекрывали, правильно перемешались. Только первые 20 минут ЦСКА был поактивнее. «Урал» и еще мог забивать, были моменты у команды, могли и увеличить результат. А ЦСКА в конце даже не обострял. Высокие защитники «Урала» форвардам соперников шансов не давали», — приводит «Спорт День за Днем» слова Тарханова.
Также он высказался о замене форварда армейцев Антона Заболотного на защитника Милана Гайича.
«Я думаю, что зря поменяли Заболотного. Он забил и мог в эйфории отличиться еще раз», — добавил специалист.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Урала». Во втором туре чемпионата России команда из Екатеринбурга сыграет с «Пари НН» (29 июля), а ЦСКА встретится с «Ахматом» (30 июля).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|
|
Александр Юшин
Урал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Денис Кулаков
Урал
|1
|0
|1