Тарханов считает, что тренер ЦСКА зря заменил Заболотного в матче с «Уралом»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о матче первого тура РПЛ между этими командами.

«Урал» сыграл очень грамотно. Они не дали никаких возможностей ЦСКА. У армейцев только пару опасных моментов в первом тайме были, и все. Все перекрывали, правильно перемешались. Только первые 20 минут ЦСКА был поактивнее. «Урал» и еще мог забивать, были моменты у команды, могли и увеличить результат. А ЦСКА в конце даже не обострял. Высокие защитники «Урала» форвардам соперников шансов не давали», — приводит «Спорт День за Днем» слова Тарханова.

Также он высказался о замене форварда армейцев Антона Заболотного на защитника Милана Гайича.

«Я думаю, что зря поменяли Заболотного. Он забил и мог в эйфории отличиться еще раз», — добавил специалист.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Урала». Во втором туре чемпионата России команда из Екатеринбурга сыграет с «Пари НН» (29 июля), а ЦСКА встретится с «Ахматом» (30 июля).