Акинфеев заявил, что пока не хочет становиться тренером
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о планах на будущее после завершения карьеры футболиста.
— Рассматриваете вариант стать главным тренером ЦСКА? Чтобы вы изменили?
— Пока я не хочу быть тренером. Может быть, пойду на телеканал «Звезда». (Вопрос задавал журналист телеканала «Звезда»). Профессиональную карьеру не заканчиваю, сейчас я игрок ЦСКА. А что будет дальше узнаем через полгода, — сказал Акинфеев.
Контракт 39-летнего вратаря с армейцами истекает летом 2026 года. В текущем сезоне Акинфеев провел 12 матчей во всех турнирах, пропустил десять мячей и трижды отыграл на ноль.
Новости