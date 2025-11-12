Акинфеев заявил, что пока не хочет становиться тренером

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о планах на будущее после завершения карьеры футболиста.

— Рассматриваете вариант стать главным тренером ЦСКА? Чтобы вы изменили?

— Пока я не хочу быть тренером. Может быть, пойду на телеканал «Звезда». (Вопрос задавал журналист телеканала «Звезда»). Профессиональную карьеру не заканчиваю, сейчас я игрок ЦСКА. А что будет дальше узнаем через полгода, — сказал Акинфеев.

Контракт 39-летнего вратаря с армейцами истекает летом 2026 года. В текущем сезоне Акинфеев провел 12 матчей во всех турнирах, пропустил десять мячей и трижды отыграл на ноль.