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Сегодня, 16:10

Шелия: «У всех, кто в первый раз едет в Чечню, бывают стереотипы, но для меня здесь все по-обычному»

Алина Савинова
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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал о своих впечатлениях от жизни в Чеченской Республике.

«Вот правда ни одной ситуации не было, которая бы вывела меня из равновесия. Очень все по-обычному для меня здесь. Я живу себе и вообще ни о чем не думаю. Я спокойно занимаюсь своей работой, и все. Мне кажется, у всех, кто в первый раз едет в Чечню, бывают стереотипы. Когда я даже играл против «Терека», были какие-то мысли. Но все это больше информационный шум. По приезде сюда, сыграв игры, я сразу понял, что здесь своя атмосфера. Впрочем, как и в любом другом городе. Но каких-то запретов — вообще такого нет. Вот как жил — так и живу, — цитирует Шелию Metaratings.ru.

34-летний вратарь выступает за «Ахмат» с 2020 года. Ранее он играл в составе «Тамбова», «Уфы», «Енисея», «Балтики» и брянского «Динамо».

После 29 туров РПЛ грозненская команда занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/sheliya-u-vsekh-kto-pervyi-raz-edet-v-chechnyu-est-stereotipy-no-ne-bylo-odnoi-situacii-kotoraya-vyvela-by-menya-iz-ravnovesiya-254770/
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ФК Ахмат
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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