Гафин: «Никаких переговоров с «Челси» по трансферу Захаряна нет»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на информацию о том, что «Челси» сохраняет интерес к приобретению полузащитника московской команды Арсена Захаряна.

«Никаких переговоров с «Челси» по трансферу Захаряна нет. Информация английского журналиста не соответствует действительности», — приводит «РБ Спорт» слова Гафина.

Ранее журналист Феликс Джонстон заявил, что «Челси» сохраняет интерес к 20-летнему полузащитнику, но в клубе не могут оформить переход из-за британских санкций. Позже в лондонском клубе опровергли эту информацию.

Захарян мог перейти в «Челси» летом 2022 года, однако трансфер игрока сорвался по ряду независящих от московского клуба технических причин.