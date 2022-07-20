Врач «Крыльев Советов» рассказал о состоянии футболиста Пиняева

Врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев рассказал корреспонденту «СЭ» о состоянии полузащитника Сергея Пиняева.

«Все нормально. Нормально себя чувствует. Завтра будет консилиум врачей. Все решится. Страшного ничего нет, не переживайте. Вернется в строй, не волнуйтесь», — сказал Чачаев «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что 17-летний Пиняев закончил тренировку из-за проблем с легкими. Футболиста увезли в клинику на обследование.

Пиняев выступает за самарскую команду с июля 2021 года. В текущем сезоне он провел за «Крылья» один матч. В прошлом сезоне на его счету 30 игр, 4 гола и 3 результативные передачи.

С 2017 года Пиняев несколько раз проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед». Полузащитник является воспитанником «Чертаново».