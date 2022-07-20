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Сегодня, 18:28

Спортивный врач предположил, сколько времени понадобится Пиняеву на восстановление

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Пиняев.
Фото ФК «Крылья Советов».

Спортивный врач Лю Хуншен прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о попадании 17-летнего полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в клинику после тренировки. Пиняев досрочно закончил тренировку, так как у него возникли проблемы с легкими.

«Из-за этого карьеру он завершить не может. Это никак не повлияет. От травинки в легком не может парализовать руку. Для этого делают искусственную очистку легких, обычно после такого быстро возвращаются. Но если это действительно повреждение руки, то восстановление займет несколько месяцев», — сказал Лю.

Футболиста увезли в больницу на обследование. Врач «Крыльев» Кюри Чачаев сообщил «СЭ», что с Пиняевым все нормально, он скоро вернется в строй.

Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
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