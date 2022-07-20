Пиняева увезли в реанимацию после тренировки «Крыльев Советов»

По информации «СЭ», полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев досрочно закончил тренировку, возникли проблемы с легкими. 17-летнего российского футболиста увезли в реанимацию.

Во время тренировки Пиняев упал на газон, и трава попала ему в легкое. После этого хавбеку стало плохо. Сообщается, что у него парализовало одну руку.

Пиняев выступает за самарскую команду с июля 2021 года. В текущем сезоне он провел за «Крылья» один матч. В прошлом сезоне на его счету 30 игр, 4 гола и 3 результативные передачи.

С 2017 года Пиняев несколько раз проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед». Полузащитник является воспитанником «Чертаново».