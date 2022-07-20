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Пиняева увезли в реанимацию после тренировки «Крыльев Советов»

Футболист «Крыльев Советов» Пиняев попал в реанимацию после тренировки команды
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

По информации «СЭ», полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев досрочно закончил тренировку, возникли проблемы с легкими. 17-летнего российского футболиста увезли в реанимацию.

Во время тренировки Пиняев упал на газон, и трава попала ему в легкое. После этого хавбеку стало плохо. Сообщается, что у него парализовало одну руку.

Пиняев выступает за самарскую команду с июля 2021 года. В текущем сезоне он провел за «Крылья» один матч. В прошлом сезоне на его счету 30 игр, 4 гола и 3 результативные передачи.

С 2017 года Пиняев несколько раз проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед». Полузащитник является воспитанником «Чертаново».

Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
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Оренбург – Урал
 - : -
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Краснодар – Спартак
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Химки

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Мачей Рыбус

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Спартак

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Нижний Новгород

 1 0 0
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