Защитник «Родины» Сокол верит в успех клуба в РПЛ: «У нас отличные футболисты»

Защитник «Родины» Артем Сокол в разговоре с «СЭ» высказался о выступлении клуба в РПЛ.

«Главное понять, что РПЛ — это тот же турнир, что и ФНЛ. Если мы поверим, что можем играть, то все будет в порядке. Я уверен, что с нашим футболом можно остаться в лиге. Понятно, что говорить про то, что нужно время — неправильно. Потому что уже два матча прошло, и мы их проиграли. Но с другой стороны, а что нам нужно, если не время? У нас отличные футболисты собраны, нужно просто поверить в себя», — сказал Сокол «СЭ».

После двух туров «Родина» идет на 15-м месте в таблице РПЛ не набрав ни одного очка.