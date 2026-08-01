ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью: онлайн-трансляция матча

В субботу, 1 августа, во 2-м туре РПЛ ЦСКА примет «Крылья Советов».

ЦСКА (3 очка) после 1-го тура занимает шестое место с 3 очками, «Крылья Советов» (1) — десятое. Армейцы в первом туре дома обыграли «Балтику» (2:1), а самарцы в гостях сыграли вничью с московским «Динамо» (0:0).

Примечательно, что во вторник ЦСКА объявил о переходе вратаря калининградской команды Максима Бориско.

ЦСКА не проигрывает «Крыльям» 11 матчей подряд — с 2019 года, самарцы не побеждали красно-синих в Москва с 2015-го.

Главный арбитр матча — Евгений Буланов, ВАР — Василий Казарцев.

«СЭ» будет подробно следить за матчем ЦСКА — «Крылья Советов». Присоединяйтесь!