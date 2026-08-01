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1 августа, 18:10
ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью: онлайн-трансляция матча
Игра 2-го тура чемпионата России.
В субботу, 1 августа, ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче 2-го тура РПЛ.
Матч окончен
90+5. Все, завершился матч. ЦСКА не сумел обыграть «Крылья Советов» на своем поле, причем самарцы в целом выглядели очень достойно и даже едва не вырвали победу в концовке. У армейцев теперь 4 очка, а у «Крыльев» — 2, но после двух выездных матчей в Москве.
90+4. Какой момент у самарцев! Впятером против двоих убегали гости, но у Шитова совсем не получилась передача на ход.
90+2. И еще одна подача в штрафную «Крыльев», теперь уже от Кругового, но Мусаев теперь сфолил в атаке.
90-я минута. Мусаев! После подачи с правого фланга в подкате в касание пробивал, но получилось несильно и точно в руки Песьякову. И четыре минуты добавлено ко второму тайму.
90-я минута. Галдамес на фланге придержал убегавшего Кармо и получил желтую карточку.
88-я минута. А теперь Баринов в подкате уже самого Ороза сбивает. Штрафной есть, но тут без карточки.
86-я минута. Фиров с левой бил из-под Ороза, но мяч ушел в сторону от штанги. ЦСКА давит.
85-я минута. Крамарич открывался в штрафной, получил пас, но накрывают его в последний момент.
83-я минута. Фиров на дальней штанге открылся под заброс Галдамеса с фланга, но Рассказов ему помешал пробить. И тут же покинул поле — вместо него вышел Ороза. А Олейникова сменил Шитов.
82-я минута. ЦСКА ищет варианты в атаке, но очень грамотно расставляются в обороне гости.
80-я минута. Гонду уходит с поля у ЦСКА. Мусаев вышел на концовку. И Фиров вместо Кисляка.
79-я минута. Печенин прорвался по флангу, но Круговой ему не дал в подкате сделать подачу.
77-я минута. ЦСКА держит мяч, комбинирует на своей половине поля под прессингом самарцев, у которых открылось второе дыхание.
75-я минута. Обляков со штрафного перебросил и стенку, и ворота — выше перекладины мяч прошел.
73-я минута. Печенин с левой закручивал из-за штрафной в ближнюю «девятку» — Тороп тащит!
71-я минута. Вернулись команды на поле. А у самарцев еще и двойная замена. Баньяц и Витюгов ушли, вместо них появились Галдамес и Макаров.
69-я минута. Кисляк и Круговой по очереди сделали по крутому подкату, прервав развитие быстрой атаки гостей. И тут же арбитр отправляет команды на водопой.
67-я минута. Козлов получил мяч на линии вратарской, но снова завозился и позволил защитнику помешать ему пробить.
65-я минута. Баньяц издалека подкручивал мяч под перекладину — Тороп в прыжке кулаками выбивает.
64-я минута. И тут же двойная замена у ЦСКА. Глебов и Попович ушли, Энрике Кармо и Баринов вышли вместо них. А у «Крыльев» Крамарич меняет Рахмановича.
«Крылья Советов» сравнивают счет
63-я минута. ГООООЛ! Витюгов получил пас в позиционной атаке и из-за штрафной шикарным обводящим ударом попал в дальнюю «девятку».
59-я минута. Лусиану Гонду из-за штрафной пробил в дальний верхний угол — Песьяков отбивает. А следом Мойзес закручивал на дальнюю штангу, а тот же Гонду чуть не замкнул головой.
57-я минута. Баньяц переступил через Кисляка и едва не наступил ему на ногу. Пахло карточкой.
56-я минута. Лусиану получил повреждение пальца. Медики ему заматывают руку за пределами поля.
54-я минута. Витюгов едва не выскочил на ударную позицию, но Данилов помешал ему принять мяч и пробить.
53-я минута. Витюгов упал в борьбе с Жоау Виктором в штрафной и просит пенальти. Арбитр другого мнения.
52-я минута. Бабкин дотащил мяч до штрафной, сместился на край, но отдать пас ему уже не дали.
51-я минута. Бодро армейцы начали второй тайм и уже были близки ко второму голу. Но пока самарцы держатся.
49-я минута. Лусиану Гонду на дриблинге ушел от одного защитника, обыграл второго и покатил на Козлова, который не стал бить из убойной позиции, решив отдать на дальнюю штангу Поповичу, но защитник успел перехватить этот мяч.
48-я минута. Баньяц в борьбе на бровке улетел за боковую линию и неудачно упал. Но в итоге сам поднялся и продолжит игру.
Второй тайм
46-я минута. Продолжается матч. «Крылья Советов» теперь начали с центра поля.
Перерыв
45+2. Все, после первого тайма ЦСКА выигрывает с минимальным счетом. Армейцы играют с преимуществом, но самарцы не выглядят безнадежными. Посмотрим, что они покажут во втором тайме.
45-я минута. Гонду пробил со входа в штрафную — над перекладиной. И добавленное время уже пошло. Две минуты компенсировал арбитр.
43-я минута. Мяч почти все время держится у ЦСКА, почти нет владения у самарцев. И моментов тем более.
42-я минута. Попович попробовал из-за штрафной пробить, но мяч неудачно лег на ногу и ушел в сторону от ворот.
40-я минута. Бабкин бросился в подкат сзади на Кисляка и выбил мяч. Но, как показалось, и ногу тоже задел.
39-я минута. Круговой подкручивал мяч в штрафную, но Песьяков на выходе играет кулаками и выбивает его.
37-я минута. Олейников после передачи Рахмановича исполнял в дальний угол — неточно.
36-я минута. Попович подал с фланга, Мойзес скинул мяч на Гонду, и Лусиано с близкого расстояния зарядил в крестовину!
35-я минута. Довольно высокий темп в игре сейчас. Армейцы быстро перемещаются из обороны в атаку и разыгрывают мяч вокруг штрафной.
32-я минута. Продолжают армейцы оказывать давление на ворота соперника на волне успеха. Тяжело сейчас самарцам.
ЦСКА выходит вперед
31-я минута. ГОООЛ! Попович получил пас от Гонду и из-за штрафной шикарно пробил в дальний угол.
29-я минута. Козлов выпрыгивал под подачу с правого фланга, но немного не дотянулся до мяча.
27-я минута. ЦСКА начинает поддавливать и все больше времени проводить у чужих ворот. Но пока «Крылья» держатся.
25-я минута. И небольшая пауза на водопой как раз. Заодно и тренеры немного пообщаются с игроками.
24-я минута. Олейников мягко подал с правого фланга, Рахманович подстроился, чуть присев и головой пробил — Тороп на месте.
22-я минута. По ударам пока 6:2 в пользу ЦСКА. А по ударам в створ 2:0. Самарцам надо прибавлять в атаке.
20-я минута. Мойзес! Попал в штангу после рикошета от защитника, который прерывал прострел, а следом сам пробил низом — и уже Песьяков ногой отбил!
19-я минута. Попович вошел в штрафную, ушел от двоих соперников и пробил, но попал еще в одного защитника.
17-я минута. ЦСКА перевел игру на половину поля соперника, но тоже пока без ударов в створ.
14-я минута. Выравнялась игра сейчас, самарцы тоже стали доходить до штрафной соперника, но по-прежнему нет особо работы у вратарей.
12-я минута. Олейников от лицевой пытался прострелить вдоль ворот, но упустил мяч за линию.
11-я минута. «Крылья» забрали мяч, но с продвижением есть проблемы — даже до штрафной армейцев пока не дойдут.
7-я минута. Баньяц пошел в обыгрыш и нарвался на фол — опасный стандарт рядом с линией штрафной.
5-я минута. Глебов в единоборстве с Костанзей получил повреждение, но обошлось без медиков, продолжит он игру.
4-я минута. Самарцы провели атаку левым флангом, прошла передача в штрафную, но там офсайд был в итоге.
3-я минута. ЦСКА начинает активнее, сразу же забрали мяч армейцы. Но пока без остроты у чужих ворот.
Матч начался
1-я минута. Поехали! ЦСКА в красно-синей форме сегодня, они начинают с центра поля. «Крылья» играют в белой форме.
Состав «Крыльев Советов»
«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Божин, Чернов, Костанза, Бабкин, Витюгов, Баньяц, Рассказов, Олейников, Рахманович, Булатов.
Запасные: Фролов, Лепский, Ороз, Фернандес, Галдамес, Макаров, Крамарич, Маликов, Марин, Шитов, Джефри.
Состав ЦСКА
ЦСКА: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Данилов, Мойзес, Кисляк, Обляков, Козлов, Попович, Глебов, Лусиано.
Запасные: Бориско, Бесаев, Лукин, Абдулкадыров, Рейс, Гайич, Бандикян, Баринов, Алвес, Кармо, Фиров, Мусаев.
ЦСКА — «Крылья Советов»: потери
У ЦСКА по-прежнему травмирован Игорь Акинфеев, также не сыграет из-за травмы Максим Воронов.
В составе «Крыльев Советов» травмированных и дисквалифицированных нет.
ЦСКА — «Крылья Советов»: личные встречи
Команды провели между собой 69 матчей, в том числе 60 в чемпионате России: ЦСКА победил 35 раз, «Крылья Советов» — 11, еще 14 матчей закончились вничью.
Самарцы не могут выиграть у ЦСКА на протяжении 11 матчей — 14 июля 2019 года «Крылья» победили 2:0.
ЦСКА — «Крылья Советов»: старт в РПЛ
Армейцы начали чемпионат с домашнего матча против «Балтики». Они пропустили уже на первой минуте, но еще до перерыва вышли вперед и победили — 2:1.
«Крылья Советов» стартовали с выездной игры против московского «Динамо», которая завершилась нулевой ничьей.
Где смотреть трансляцию матча ЦСКА — «Крылья Советов»
Игру ЦСКА — «Крылья Советов» в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовый онлайн матча.
Дата, место и время начала матча ЦСКА — «Крылья Советов»
Матч ЦСКА — «Крылья Советов» состоится в субботу, 1 августа, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало игры — в 16.15.
В субботу, 1 августа, во 2-м туре РПЛ ЦСКА примет «Крылья Советов».
ЦСКА (3 очка) после 1-го тура занимает шестое место с 3 очками, «Крылья Советов» (1) — десятое. Армейцы в первом туре дома обыграли «Балтику» (2:1), а самарцы в гостях сыграли вничью с московским «Динамо» (0:0).
Примечательно, что во вторник ЦСКА объявил о переходе вратаря калининградской команды Максима Бориско.
ЦСКА не проигрывает «Крыльям» 11 матчей подряд — с 2019 года, самарцы не побеждали красно-синих в Москва с 2015-го.
Главный арбитр матча — Евгений Буланов, ВАР — Василий Казарцев.
«СЭ» будет подробно следить за матчем ЦСКА — «Крылья Советов». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0