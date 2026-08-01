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1 августа, 18:10

ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью: онлайн-трансляция матча

Игра 2-го тура чемпионата России.

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1 августа, 18:11

В субботу, 1 августа, ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче 2-го тура РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.
01 августа, 16:15. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:1
Крылья Советов

1 августа, 18:10

Матч окончен

90+5. Все, завершился матч. ЦСКА не сумел обыграть «Крылья Советов» на своем поле, причем самарцы в целом выглядели очень достойно и даже едва не вырвали победу в концовке. У армейцев теперь 4 очка, а у «Крыльев» — 2, но после двух выездных матчей в Москве.

1 августа, 18:09

90+4. Какой момент у самарцев! Впятером против двоих убегали гости, но у Шитова совсем не получилась передача на ход.

1 августа, 18:08

90+3. И еще одна карточка — Бабкин в борьбе соперника локтем задел.

1 августа, 18:07

90+2. И еще одна подача в штрафную «Крыльев», теперь уже от Кругового, но Мусаев теперь сфолил в атаке.

1 августа, 18:05

90-я минута. Мусаев! После подачи с правого фланга в подкате в касание пробивал, но получилось несильно и точно в руки Песьякову. И четыре минуты добавлено ко второму тайму.

1 августа, 18:04

90-я минута. Галдамес на фланге придержал убегавшего Кармо и получил желтую карточку.

1 августа, 18:02

88-я минута. А теперь Баринов в подкате уже самого Ороза сбивает. Штрафной есть, но тут без карточки.

1 августа, 18:01

87-я минута. Ороз в ногу Фирову вкатился. И это первая в матче желтая карточка.

1 августа, 18:00

86-я минута. Фиров с левой бил из-под Ороза, но мяч ушел в сторону от штанги. ЦСКА давит.

1 августа, 17:59

85-я минута. Крамарич открывался в штрафной, получил пас, но накрывают его в последний момент.

1 августа, 17:57

83-я минута. Фиров на дальней штанге открылся под заброс Галдамеса с фланга, но Рассказов ему помешал пробить. И тут же покинул поле — вместо него вышел Ороза. А Олейникова сменил Шитов.

1 августа, 17:55

82-я минута. ЦСКА ищет варианты в атаке, но очень грамотно расставляются в обороне гости.

1 августа, 17:54

80-я минута. Гонду уходит с поля у ЦСКА. Мусаев вышел на концовку. И Фиров вместо Кисляка.

1 августа, 17:53

79-я минута. Печенин прорвался по флангу, но Круговой ему не дал в подкате сделать подачу.

1 августа, 17:52

77-я минута. ЦСКА держит мяч, комбинирует на своей половине поля под прессингом самарцев, у которых открылось второе дыхание.

1 августа, 17:50

75-я минута. Обляков со штрафного перебросил и стенку, и ворота — выше перекладины мяч прошел.

1 августа, 17:49

74-я минута. Кармо сбивают рядом со штрафной — опаснейший стандарт для ЦСКА.

1 августа, 17:47

73-я минута. Печенин с левой закручивал из-за штрафной в ближнюю «девятку» — Тороп тащит!

1 августа, 17:46

72-я минута. Еще одна замена, теперь у ЦСКА. Алвес вместо Козлова.

1 августа, 17:45

71-я минута. Вернулись команды на поле. А у самарцев еще и двойная замена. Баньяц и Витюгов ушли, вместо них появились Галдамес и Макаров.

1 августа, 17:43

69-я минута. Кисляк и Круговой по очереди сделали по крутому подкату, прервав развитие быстрой атаки гостей. И тут же арбитр отправляет команды на водопой.

1 августа, 17:41

67-я минута. Козлов получил мяч на линии вратарской, но снова завозился и позволил защитнику помешать ему пробить.

1 августа, 17:39

65-я минута. Баньяц издалека подкручивал мяч под перекладину — Тороп в прыжке кулаками выбивает.

1 августа, 17:38

64-я минута. И тут же двойная замена у ЦСКА. Глебов и Попович ушли, Энрике Кармо и Баринов вышли вместо них. А у «Крыльев» Крамарич меняет Рахмановича.

1 августа, 17:37

«Крылья Советов» сравнивают счет

63-я минута. ГООООЛ! Витюгов получил пас в позиционной атаке и из-за штрафной шикарным обводящим ударом попал в дальнюю «девятку».

1 августа, 17:35

61-я минута. У ЦСКА скоро будут замены. Началась движуха на скамейке хозяев.

1 августа, 17:34

59-я минута. Лусиану Гонду из-за штрафной пробил в дальний верхний угол — Песьяков отбивает. А следом Мойзес закручивал на дальнюю штангу, а тот же Гонду чуть не замкнул головой.

1 августа, 17:32

57-я минута. Баньяц переступил через Кисляка и едва не наступил ему на ногу. Пахло карточкой.

1 августа, 17:31

56-я минута. Лусиану получил повреждение пальца. Медики ему заматывают руку за пределами поля.

1 августа, 17:29

54-я минута. Витюгов едва не выскочил на ударную позицию, но Данилов помешал ему принять мяч и пробить.

1 августа, 17:28

53-я минута. Витюгов упал в борьбе с Жоау Виктором в штрафной и просит пенальти. Арбитр другого мнения.

1 августа, 17:27

52-я минута. Бабкин дотащил мяч до штрафной, сместился на край, но отдать пас ему уже не дали.

1 августа, 17:26

51-я минута. Бодро армейцы начали второй тайм и уже были близки ко второму голу. Но пока самарцы держатся.

1 августа, 17:24

49-я минута. Лусиану Гонду на дриблинге ушел от одного защитника, обыграл второго и покатил на Козлова, который не стал бить из убойной позиции, решив отдать на дальнюю штангу Поповичу, но защитник успел перехватить этот мяч.

1 августа, 17:23

48-я минута. Баньяц в борьбе на бровке улетел за боковую линию и неудачно упал. Но в итоге сам поднялся и продолжит игру.

1 августа, 17:21

Второй тайм

46-я минута. Продолжается матч. «Крылья Советов» теперь начали с центра поля.

1 августа, 17:04

Перерыв

45+2. Все, после первого тайма ЦСКА выигрывает с минимальным счетом. Армейцы играют с преимуществом, но самарцы не выглядят безнадежными. Посмотрим, что они покажут во втором тайме.

1 августа, 17:03

45+1. Лусиано открывался под заброс, но Чернов не дал ему выйти один на один.

1 августа, 17:02

45-я минута. Гонду пробил со входа в штрафную — над перекладиной. И добавленное время уже пошло. Две минуты компенсировал арбитр.

1 августа, 17:00

43-я минута. Мяч почти все время держится у ЦСКА, почти нет владения у самарцев. И моментов тем более.

1 августа, 16:59

42-я минута. Попович попробовал из-за штрафной пробить, но мяч неудачно лег на ногу и ушел в сторону от ворот.

1 августа, 16:57

40-я минута. Бабкин бросился в подкат сзади на Кисляка и выбил мяч. Но, как показалось, и ногу тоже задел.

1 августа, 16:56

39-я минута. Круговой подкручивал мяч в штрафную, но Песьяков на выходе играет кулаками и выбивает его.

1 августа, 16:54

37-я минута. Олейников после передачи Рахмановича исполнял в дальний угол — неточно.

1 августа, 16:53

36-я минута. Попович подал с фланга, Мойзес скинул мяч на Гонду, и Лусиано с близкого расстояния зарядил в крестовину!

1 августа, 16:52

35-я минута. Довольно высокий темп в игре сейчас. Армейцы быстро перемещаются из обороны в атаку и разыгрывают мяч вокруг штрафной.

1 августа, 16:50

33-я минута. Баньяц в подкате выбил мяч у Кисляка, но задел его ногу.

1 августа, 16:49

32-я минута. Продолжают армейцы оказывать давление на ворота соперника на волне успеха. Тяжело сейчас самарцам.

1 августа, 16:48

ЦСКА выходит вперед

31-я минута. ГОООЛ! Попович получил пас от Гонду и из-за штрафной шикарно пробил в дальний угол.

1 августа, 16:46

29-я минута. Козлов выпрыгивал под подачу с правого фланга, но немного не дотянулся до мяча.

1 августа, 16:44

27-я минута. ЦСКА начинает поддавливать и все больше времени проводить у чужих ворот. Но пока «Крылья» держатся.

1 августа, 16:42

25-я минута. И небольшая пауза на водопой как раз. Заодно и тренеры немного пообщаются с игроками.

1 августа, 16:41

24-я минута. Олейников мягко подал с правого фланга, Рахманович подстроился, чуть присев и головой пробил — Тороп на месте.

1 августа, 16:40

23-я минута. Подача в самарскую штрафную не проходит — Чернов выносит мяч головой.

1 августа, 16:39

22-я минута. По ударам пока 6:2 в пользу ЦСКА. А по ударам в створ 2:0. Самарцам надо прибавлять в атаке.

1 августа, 16:37

20-я минута. Мойзес! Попал в штангу после рикошета от защитника, который прерывал прострел, а следом сам пробил низом — и уже Песьяков ногой отбил!

1 августа, 16:35

19-я минута. Попович вошел в штрафную, ушел от двоих соперников и пробил, но попал еще в одного защитника.

1 августа, 16:33

17-я минута. ЦСКА перевел игру на половину поля соперника, но тоже пока без ударов в створ.

1 августа, 16:31

15-я минута. Божин подавал на Рахмановича, но тот немного залез в офсайд.

1 августа, 16:30

14-я минута. Выравнялась игра сейчас, самарцы тоже стали доходить до штрафной соперника, но по-прежнему нет особо работы у вратарей.

1 августа, 16:28

12-я минута. Олейников от лицевой пытался прострелить вдоль ворот, но упустил мяч за линию.

1 августа, 16:27

11-я минута. «Крылья» забрали мяч, но с продвижением есть проблемы — даже до штрафной армейцев пока не дойдут.

1 августа, 16:26

10-я минута. ЦСКА давит, но самарцы пока в обороне действуют слаженно и надежно.

1 августа, 16:24

8-я минута. Сам же Баньяц пробил со штрафного — выше стенки и выше ворот.

1 августа, 16:23

7-я минута. Баньяц пошел в обыгрыш и нарвался на фол — опасный стандарт рядом с линией штрафной.

1 августа, 16:22

6-я минута. Данилов бил головой после подачи с углового — выше ворот.

1 августа, 16:21

5-я минута. Глебов в единоборстве с Костанзей получил повреждение, но обошлось без медиков, продолжит он игру.

1 августа, 16:20

4-я минута. Самарцы провели атаку левым флангом, прошла передача в штрафную, но там офсайд был в итоге.

1 августа, 16:19

3-я минута. ЦСКА начинает активнее, сразу же забрали мяч армейцы. Но пока без остроты у чужих ворот.

1 августа, 16:17

Матч начался

1-я минута. Поехали! ЦСКА в красно-синей форме сегодня, они начинают с центра поля. «Крылья» играют в белой форме.

1 августа, 15:06

Состав «Крыльев Советов»

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Божин, Чернов, Костанза, Бабкин, Витюгов, Баньяц, Рассказов, Олейников, Рахманович, Булатов.

Запасные: Фролов, Лепский, Ороз, Фернандес, Галдамес, Макаров, Крамарич, Маликов, Марин, Шитов, Джефри.

1 августа, 15:05

Состав ЦСКА

ЦСКА: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Данилов, Мойзес, Кисляк, Обляков, Козлов, Попович, Глебов, Лусиано.

Запасные: Бориско, Бесаев, Лукин, Абдулкадыров, Рейс, Гайич, Бандикян, Баринов, Алвес, Кармо, Фиров, Мусаев.

1 августа, 08:50

ЦСКА — «Крылья Советов»: потери

У ЦСКА по-прежнему травмирован Игорь Акинфеев, также не сыграет из-за травмы Максим Воронов.

В составе «Крыльев Советов» травмированных и дисквалифицированных нет.

1 августа, 08:40

ЦСКА — «Крылья Советов»: личные встречи

Команды провели между собой 69 матчей, в том числе 60 в чемпионате России: ЦСКА победил 35 раз, «Крылья Советов» — 11, еще 14 матчей закончились вничью.

Самарцы не могут выиграть у ЦСКА на протяжении 11 матчей — 14 июля 2019 года «Крылья» победили 2:0.

1 августа, 08:30

ЦСКА — «Крылья Советов»: старт в РПЛ

Армейцы начали чемпионат с домашнего матча против «Балтики». Они пропустили уже на первой минуте, но еще до перерыва вышли вперед и победили — 2:1.

«Крылья Советов» стартовали с выездной игры против московского «Динамо», которая завершилась нулевой ничьей.

1 августа, 08:20

Где смотреть трансляцию матча ЦСКА — «Крылья Советов»

Игру ЦСКА — «Крылья Советов» в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовый онлайн матча.

1 августа, 08:10

Дата, место и время начала матча ЦСКА — «Крылья Советов»

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» состоится в субботу, 1 августа, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало игры — в 16.15.

1 августа, 08:00

В субботу, 1 августа, во 2-м туре РПЛ ЦСКА примет «Крылья Советов».

ЦСКА (3 очка) после 1-го тура занимает шестое место с 3 очками, «Крылья Советов» (1) — десятое. Армейцы в первом туре дома обыграли «Балтику» (2:1), а самарцы в гостях сыграли вничью с московским «Динамо» (0:0).

Примечательно, что во вторник ЦСКА объявил о переходе вратаря калининградской команды Максима Бориско.

ЦСКА не проигрывает «Крыльям» 11 матчей подряд — с 2019 года, самарцы не побеждали красно-синих в Москва с 2015-го.

Главный арбитр матча — Евгений Буланов, ВАР — Василий Казарцев.

«СЭ» будет подробно следить за матчем ЦСКА — «Крылья Советов». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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