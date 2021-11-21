«Сочи» — «Рубин»: Абильдгор сравнял счет и забил первый гол за казанцев
Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор сравнял счет в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» — 1:1.
На 31-й минуте встречи датчанин забил ударом с линии штрафной сочинцев.
Отметим, что гол в ворота «Сочи» стал первым для Абильдгора в составе «Рубина». Полузащитник выступает за казанцев с февраля 2020 года, ему удалось отличиться забитым мячом в 55-й игре за команду.
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