Ветеран ЦСКА назвал обалденной глупостью возможный уход Березуцкого

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на возможный уход Алексея Березуцкого с поста главного тренера армейцев в начале января.

«Убирать Березуцкого перед зимними сборами — обалденная глупость! Парень с таким средненьким составом занимает четвертое место. Ребята хорошие. Однако в каждую линию нужно купить по хорошему футболисту. Николич в ЦСКА — очередная глупость. Нельзя такие вещи делать ни в коем случае. Он будет еще какое-то изучать коллектив. А это очень сложный процесс», — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Ветеран ЦСКА также поделился мнением о том, какое место можно ждать от армейцев по итогам чемпионата.

«Березуцкий же может правильно распределить игроков по местам. Он с некоторыми даже вместе играл. Это будет такая же ситуация, как со «Спартаком». Только сейчас красно-белые на 11-м месте. А ЦСКА запросто может бороться за 2-3 места. Футболисты подготовлены хорошо. Однако играть, как Чапаев, с шашками наголо нельзя», — добавил Пономарев.

После 18 туров РПЛ московская команда набрала 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.