«Лион» сделал официальное предложение «Зениту» по Азмуну
22:58
«Лион» направил «Зениту» официальное предложение по приобретению нападающего Сердара Азмуна.
По информации RMC Sport, французский клуб предлагает 4 миллиона евро за 26-летнего форварда. Однако российский клуб пока не дал ответа, так как вначале хочет найти Азмуну замену.
Контракт нападающего с петербургским клубом истекает летом 2022 года.
В нынешнем сезоне иранский футболист забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за «Зенит».
Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/transferts/mercato-en-direct-les-infos-et-rumeurs-du-27-decembre_LN-202112270035.html#article_72684
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю