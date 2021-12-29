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«Лион» сделал официальное предложение «Зениту» по Азмуну

22:58
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Лион» направил «Зениту» официальное предложение по приобретению нападающего Сердара Азмуна.

По информации RMC Sport, французский клуб предлагает 4 миллиона евро за 26-летнего форварда. Однако российский клуб пока не дал ответа, так как вначале хочет найти Азмуну замену.

Контракт нападающего с петербургским клубом истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне иранский футболист забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за «Зенит».

Дополнительная информация:

https://rmcsport.bfmtv.com/football/transferts/mercato-en-direct-les-infos-et-rumeurs-du-27-decembre_LN-202112270035.html#article_72684

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Анна Горшкова все материалы автора

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