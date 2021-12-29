«Лион» сделал официальное предложение «Зениту» по Азмуну

«Лион» направил «Зениту» официальное предложение по приобретению нападающего Сердара Азмуна.

По информации RMC Sport, французский клуб предлагает 4 миллиона евро за 26-летнего форварда. Однако российский клуб пока не дал ответа, так как вначале хочет найти Азмуну замену.

Контракт нападающего с петербургским клубом истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне иранский футболист забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за «Зенит».