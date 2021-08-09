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Руй Витория объяснил игру в три защитника в матче против «Нижнего Новгорода»

20:04
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил, почему в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:2) попробовал схемы игры в три защитника.

— В первом тайме с «Нижним Новгородом» вы все-таки перешли на игру в три защитника. Вы так никогда не играли. Чем это было продиктовано?

 — Хотели лучше атаковать, шире, глубже. Мы создали много моментов, но когда ты начинаешь полировать, то начинаешь волноваться. Поменяли схему для того, чтобы разблокировать соперника, используя ширину поля.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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