Руй Витория объяснил игру в три защитника в матче против «Нижнего Новгорода»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил, почему в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:2) попробовал схемы игры в три защитника.

— В первом тайме с «Нижним Новгородом» вы все-таки перешли на игру в три защитника. Вы так никогда не играли. Чем это было продиктовано?

— Хотели лучше атаковать, шире, глубже. Мы создали много моментов, но когда ты начинаешь полировать, то начинаешь волноваться. Поменяли схему для того, чтобы разблокировать соперника, используя ширину поля.