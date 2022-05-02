Петржела о словах Литвинова: «Не верю, что «Спартак» может опередить «Зенит»

Петржела отреагировал на слова Литвинова о том, что «Спартака» может прекратить доминирование «Зенита»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова о том, что команда в следующем сезоне может прекратить доминирование «Зенита» в Тинькофф РПЛ.

«Возможно все что угодно. Любая команда может выиграть чемпионат. Но я все равно не верю, что «Спартак» может опередить «Зенит». Не могу поверить, что питерцы не выиграют чемпионат в следующем году. Пока в «Зените» есть бразильцы, они будут выигрывать. Может, еще несколько чемпионатов подряд», — сказал Петржела «СЭ».

2 мая Литвинов в интервью «СЭ» сказал, что «Спартак» может прекратить доминирование «Зенита» в чемпионате России.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, «Спартак» занимает десятое место после 27 туров.