Литвинов: «Прекратить гегемонию «Зенита»? Может, даже в следующем сезоне у нас получится»



Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» предположил, кто может прекратить доминирование «Зенита» в чемпионате России.

— «Зенит» стал досрочным чемпионом. Одна команда занимает первое место на протяжении четырех лет. Есть понимание, почему никто не может нарушить гегемонию?

— Сейчас все команды понимают, что в «Зените» очень сильный подбор игроков. Реально звезды — люди, которые играли в «Барселоне». И иностранцы, который приехали из сильных клубов. Я думаю, что все возможно. Может, даже в следующем сезоне у нас получится. Самое главное сейчас — найти свою игру и понять, как мы должны доминировать и играть с позиции победителя. Тогда возможно, что мы прекратим это.

Полностью интервью с Литвиновым можно прочитать здесь.