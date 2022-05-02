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Литвинов: «Прекратить гегемонию «Зенита»? Может, даже в следующем сезоне у нас получится»

Литвинов считает, что «Спартак» может нарушить гегемонию «Зенита» в РПЛ
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Зенита» празднуют победу в чемпионате России.
Фото Global Look Press


Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» предположил, кто может прекратить доминирование «Зенита» в чемпионате России.

— «Зенит» стал досрочным чемпионом. Одна команда занимает первое место на протяжении четырех лет. Есть понимание, почему никто не может нарушить гегемонию?

— Сейчас все команды понимают, что в «Зените» очень сильный подбор игроков. Реально звезды — люди, которые играли в «Барселоне». И иностранцы, который приехали из сильных клубов. Я думаю, что все возможно. Может, даже в следующем сезоне у нас получится. Самое главное сейчас — найти свою игру и понять, как мы должны доминировать и играть с позиции победителя. Тогда возможно, что мы прекратим это.

Полностью интервью с Литвиновым можно прочитать здесь.

Руслан Литвинов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
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Краснодар – Ростов
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Зенит – Локомотив
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Краснодар

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