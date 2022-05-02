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Судейство

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Карасев: «Ошибки судей были всегда, но сейчас ситуация медийно сильнее взрывается»

Сергей Карасев поделился мнением о критике в адрес судейства в чемпионате России
Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский арбитр Сергей Карасев поделился мнением о критике в адрес судейства в чемпионате России.

«К судейству приковано большое внимание, с каждым годом говорят больше и больше. У клубов проблемы: иногда свои «заслуги» на нас перекладывают. Но разговоры происходят каждый год. Иногда просто громко: что-то случилось — все подхватили. С каждым годом проявляется больше активности в соцсетях. Так что да, ошибки бывают, но ситуация больше взрывается медийно. Судьи ошибались всегда. Сейчас еще появился ВАР, люди не совсем понимают, как он работает. Больше говорят о нем: почему долго смотрят, как принимали решение», — приводит слова Карасева «РБ Спорт».

Арбитр также ответил на вопрос, почему в еврокубках судьи смотрят моменты быстрее, чем в РПЛ.

«Не надо сравнивать еврокубки, где играют топ-клубы и работают топ-судьи. Я уверен, что такие же вопросы задают в Испании или Германии: «Почему в еврокубках лучше, чем у нас?» Когда встречаются топ-клубы с топ-судьями, они свою работу делают более качественно за счет опыта. У нас ВАР существует три года. Это совсем другая профессия, которой нужно обучаться.

Сейчас заканчивается только второй полный сезон, когда мы работаем с ВАР. Всего второй, а ожидания очень высокие. Люди думают, что, когда есть мониторы, ты всегда можешь все взять и посмотреть под любым углом. Но есть реплей-оператор, уровень подготовки которого тоже должен быть серьезным. Если это не так, можно не посмотреть какой-то угол, который просит арбитр», — добавил Карасев.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-karasev-oshibki-sudej-by-li-vsegda-no-sejchas-situatsiya-medijno-sil-nee-vzry-vaetsya/
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