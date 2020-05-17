Власти разрешили иностранным спортсменам вернуться в Россию

Правительство России отменило ограничение на возвращение в страну иностранных спортсменов и тренеров, говорится в официальном заявлении на сайте правительства.

Необходимые для этого поправки внесли в распоряжение правительства о временном ограничении въезда в Россию, которое вступило в силу с 18 марта. Согласно документу, с этого момента иностранцы и лица без российского гражданства не смогут приехать в страну. Изначально ограничения устанавливались до 1 мая, в конце апреля уточнение об окончании запрета убрали.

Вернуться разрешат спортсменам и тренерам, у которых есть действующий трудовой договор с российский спортивной организацией. Прибывших обяжут пройти двухнедельный карантин.

На фоне распространения коронавируса Россия с конца марта решила закрыть границы. По последним данным, в стране выявлено 272 043 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 537 летальных исходов, выздоровели 63 166 человек.