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25 января, 23:50

Сафонов: «Не могу представить, что Тюкавин проведет всю карьеру в «Динамо»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о перспективах карьеры своего клиента.

«Наша цель? Забить как можно больше мячей. Нет никакой отметки. Выходить в каждой игре и доказывать свою состоятельность. Тюкавин — игрок обоймы. Были матчи, когда он выходил с капитанской повязкой. Вы не забывайте, что ему всего 20 лет. Про его переход пока ничего не обсуждали. Команда готовится к сезону. Мы заранее обозначали, что во второй половине никуда не уезжаем. Но, не могу представить, что он всю карьеру проведет в «Динамо». Я все-таки думаю, что мы в Европе поиграем», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

20-летний форвард выступает за «Динамо» с лета 2021 года.

В текущем сезоне Тюкавин провел за московскую команду 22 матча, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

«Бело-голубые» занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-safonov-ne-mogu-predstavit-chto-tyukavin-provedet-vsyu-kar-eru-v-dinamo/
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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