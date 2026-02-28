«Краснодар» — «Ростов»: стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Краснодаром» и «Ростовом» в 19-м туре РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 14.30 по московскому времени.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес, Аугусто, Черников, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.

Запасные: Корякин, Карпенко, Жубал, Пальцев, Хмарин, Садчиков, Кривцов, Ленини, Мозес, Боселли, Мукаилов, Гусейнов.

«Ростов»: Ятимов, Семенчук, Мелехин, Чистяков, Вахания, Миронов, Щетинин, Комаров, Мохеби, Роналдо, Сулейманов.

Запасные: Одоевский, Прохин, Эльаскалани, Бабакин, Игнатов, Лангович, Аджаса, Кучаев, Байрамян, Шанталий, Голенков, Шамонин.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Ростов».

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