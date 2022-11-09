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Судейство

Сегодня, 11:32

Владислав Безбородов назначен главным арбитром матча «Динамо» — ЦСКА

Иван Торопцев
Корреспондент
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Владислав Безбородов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Главным судьей матча «Динамо» — ЦСКА назначен Владислав Безбородов. Его ассистентами будут Дмитрий Сафьян и Валентин Мурашов, резервный арбитр — Иван Сиденков, ВАР — Евгений Турбин, АВАР — Андрей Болотенков.

Все назначения судей на матчи 17-го тура РПЛ:

11 ноября (пятница)

«Нижний Новгород» — «Ахмат»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Игорь Князев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Анатолий Цветнов.

12 ноября (суббота)

«Урал» — «Факел»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Крылья Советов» — «Ростов»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Рашид Абусуев; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Сергей Мартынов.

«Торпедо» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Валерий Данченко; резервный судья — Евгений Турбин; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Николай Богач; инспектор — Сергей Французов.

«Локомотив» — «Спартак»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Игорь Синер.

13 ноября (воскресенье)

«Оренбург» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.

«Химки» — «Сочи»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Егор Болховитин; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Андрей Веретешкин; инспектор — Юрий Баскаков.

«Динамо» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Юрий Чеботарев.

17-й тур РПЛ-2022/23 станет последним в 2022 году. Матчи 18-го тура пройдут в марте 2023 года.

Источник: https://rfs.ru/news/217064
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
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Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Арсен Захарян

Динамо

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