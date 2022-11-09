Владислав Безбородов назначен главным арбитром матча «Динамо» — ЦСКА
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Главным судьей матча «Динамо» — ЦСКА назначен Владислав Безбородов. Его ассистентами будут Дмитрий Сафьян и Валентин Мурашов, резервный арбитр — Иван Сиденков, ВАР — Евгений Турбин, АВАР — Андрей Болотенков.
Все назначения судей на матчи 17-го тура РПЛ:
11 ноября (пятница)
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Игорь Князев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Анатолий Цветнов.
12 ноября (суббота)
«Урал» — «Факел»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Крылья Советов» — «Ростов»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Рашид Абусуев; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Сергей Мартынов.
«Торпедо» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Валерий Данченко; резервный судья — Евгений Турбин; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Николай Богач; инспектор — Сергей Французов.
«Локомотив» — «Спартак»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Игорь Синер.
13 ноября (воскресенье)
«Оренбург» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.
«Химки» — «Сочи»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Егор Болховитин; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Андрей Веретешкин; инспектор — Юрий Баскаков.
«Динамо» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Юрий Чеботарев.
17-й тур РПЛ-2022/23 станет последним в 2022 году. Матчи 18-го тура пройдут в марте 2023 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|- : -
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|- : -
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2